Москва
Ищу подругу🥂
прогуляться, перекусить
От 24 plz, no toxic
От пользователя @truemarrie
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Я хочу прогуляться в парке
Москва → Другое
Хочу собрать компашку друзей
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
Москва → Другое
Женская тусовка
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Ищу компанию и друзей 33+
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Москва → Другое
поиграть в компании в настолки 😣
Москва → Другое
Прогулки, бары, театры)
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!