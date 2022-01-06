пообщаться

От пользователя @leka74

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Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

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