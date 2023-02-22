Москва
Ищу подругу💝
прогуляться, перекусить
Хочу найти подругу для совместного времяпрепровождения , люблю гулять, ходить на выставки, в кафешки, в кино) давайте общаться) 🌹
От пользователя @Anna567
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