Москва
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
Можно прогуляться, выпить кофе, посетить арт-вечеринку
От пользователя @Darya96
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