От пользователя @Darya96

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Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

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Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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