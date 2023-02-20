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От пользователя @Alina1102

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Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

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