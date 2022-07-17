Москва
Ищу подругу💖
пообщаться
От пользователя @Mar_Mar
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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новые знакомства
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Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
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хочется простого человеческого
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Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!
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Ищу друзей
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