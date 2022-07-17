пообщаться

От пользователя @Mar_Mar

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Москва → Другое Погулять по измайловскому парку

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

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