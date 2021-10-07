Москва
Ищу подругу💖
прогуляться, перекусить
Ищу подругу,с которой мы были бы на одной волне.
От пользователя @Mar_Mar
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Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
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