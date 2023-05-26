Москва
Ищу подругу
Легкую на подъем, возможно с такой же ебанц*ой, как и я)) с которой можно как и потусить, так и поплакаться в плечо😅буду рада провести время в хорошей компании
От пользователя @Milenayarovaya
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общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам
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Ищу подруг
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