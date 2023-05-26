Легкую на подъем, возможно с такой же ебанц*ой, как и я)) с которой можно как и потусить, так и поплакаться в плечо😅буду рада провести время в хорошей компании

От пользователя @Milenayarovaya

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в парк "Сиреневый сад"

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!