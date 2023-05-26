Москва
Ищу подругу

фото пользователя Milenayarovaya
прогуляться, перекусить

Легкую на подъем, возможно с такой же ебанц*ой, как и я)) с которой можно как и потусить, так и поплакаться в плечо😅буду рада провести время в хорошей компании

От пользователя @Milenayarovaya

15 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя Vika00
Москва → Другое

Погулять , попить кофе

маленькое фото пользователя Ali_na
Москва → Другое

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

маленькое фото пользователя Albina_bina
Москва → Другое

Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

маленькое фото пользователя cartoshki.m
Москва → Другое

Женская тусовка

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить в парк "Сиреневый сад"

маленькое фото пользователя Marinalnova
Москва → Другое

Ищу подруг

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!