пообщаться

От пользователя @Sopha

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое погулять по москве, болтать обо всём на свете

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!