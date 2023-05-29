прогуляться, перекусить

От пользователя @Mar_Mar

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Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Ищу друзей по всему миру😌

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