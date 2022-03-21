прогуляться, перекусить

От пользователя @Dariiaa

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Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Поболтать в телеге)

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