Москва
Ищу подругу

фото пользователя Mar_Mar
прогуляться, перекусить

Всем привет)Меня зовут Марго.Мне 21.За 4 года проживания в Москве,мне так и не удалось найти близких друзей,поэтому я в поисках настоящей дружбы.Ищу подругу,с которой мы были бы на одной волне,клёво проводили время,тусили,устраивали пижамные вечеринки,поддерживали друг друга.

От пользователя @Mar_Mar

9 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя DoraSalvadora
Магадан → Другое

Просто пообщаться🫶🏼☺️

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя kr.k.17
Москва → Другое

Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

маленькое фото пользователя Aliana
Москва → Другое

Пообщаться с друг другом

маленькое фото пользователя lina05
Москва → Другое

по общаться

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Vitka_ann
Москва → Другое

Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

маленькое фото пользователя Anastasya
Москва → Другое

Погулять где-нибудь в Москве

маленькое фото пользователя Lolli
Москва → Другое

Подруга нужна, девачкииии

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Сходить на квиз (никогда не была) 🤓

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!