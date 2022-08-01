Всем привет)Меня зовут Марго.Мне 21.За 4 года проживания в Москве,мне так и не удалось найти близких друзей,поэтому я в поисках настоящей дружбы.Ищу подругу,с которой мы были бы на одной волне,клёво проводили время,тусили,устраивали пижамные вечеринки,поддерживали друг друга.

От пользователя @Mar_Mar

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

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Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

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