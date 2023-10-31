прогуляться, перекусить

От пользователя @Mina

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Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое потусить, весело провести время

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?

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