Москва
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
От пользователя @ViktoriaBorkova
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Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)
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Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время
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