прогуляться, перекусить

От пользователя @ViktoriaBorkova

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

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