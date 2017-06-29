Ищу подругу для похода в океанариум / бар / культурное мероприятие (желательно не на морозе)

От пользователя @Inner_Bloom

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Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

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Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

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