Москва
Ищу подругу
прогуляться, перекусить
Ищу подругу для похода в океанариум / бар / культурное мероприятие (желательно не на морозе)
От пользователя @Inner_Bloom
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