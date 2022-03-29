Москва
Ищу подругу 27+ интересную, общительную, добрую, адекватную🖤
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lolina
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пойдём гулять?)
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Пойдём прогуляемся)
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Найти игроков для ролевых игр
Москва → Другое
Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)
Москва → Другое
Обменяться мыслями:)
Москва → Другое
Сходить в кино или в рестик
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Прогуляемся?
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!