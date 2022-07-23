прогуляться, перекусить

От пользователя @Lolina

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Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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