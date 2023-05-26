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От пользователя @Lolina

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Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Прогуляться по Ботаническому саду)

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

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