Москва
Ищу подругу, 27+
прогуляться, перекусить
Общение, парки, природа, путешествия, интересные места, рестораны, кафе, бары. Интересные, общительные, легкие на подъем, ищу подругу для души)
От пользователя @Lolina
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