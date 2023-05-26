Москва
Ищу подругу, 27+

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прогуляться, перекусить

Общение, парки, природа, путешествия, интересные места, рестораны, кафе, бары. Интересные, общительные, легкие на подъем, ищу подругу для души)

От пользователя @Lolina

23 участника
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