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Москва
Ищу подругу 24+

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прогуляться, перекусить

Пообщаться, погулять, поболтать обо всем и ни о чем. Жестко не хватает этого в жизни. Хочется именно душевного общения)

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22 участника
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