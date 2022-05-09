собрать компанию

От пользователя @DianaKi

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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