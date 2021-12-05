Москва
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
В Москве давно,но не обзавелась стабильной дружбой
Замужем,скоро рожу,но не хочу быть конченой домохозяйкой
Хочу развиваться,общаться,ходить на мероприятия,обожаю сплетни и обсуждать проблемы🐀
От пользователя @Llnchss
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