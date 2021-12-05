В Москве давно,но не обзавелась стабильной дружбой Замужем,скоро рожу,но не хочу быть конченой домохозяйкой Хочу развиваться,общаться,ходить на мероприятия,обожаю сплетни и обсуждать проблемы🐀

От пользователя @Llnchss

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Рина, 25 лет., Москва

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!