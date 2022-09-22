Всем привет! Хотела бы познакомиться с людьми с моего района) Для совместных прогулок, кафе, занятий спорта и тд Работаю онлайн репетитором. Все мои друзья живут в других районах, здесь мало кого знаю. Пишите)

От пользователя @olyakel

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