Москва
Ищу подруг в районе Котельников, Жулебино
Всем привет! Хотела бы познакомиться с людьми с моего района)
Для совместных прогулок, кафе, занятий спорта и тд
Работаю онлайн репетитором. Все мои друзья живут в других районах, здесь мало кого знаю. Пишите)
От пользователя @olyakel
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