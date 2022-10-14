Ищу подруг для дружбы и общения Погулять, поболтать, сходить в кафе)

От пользователя @Kari

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Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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