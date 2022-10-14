Москва
Ищу подруг СВАО/ САО
прогуляться, перекусить
Ищу подруг для дружбы и общения
Ищу подруг для дружбы и общения
Погулять, поболтать, сходить в кафе)
От пользователя @Kari
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