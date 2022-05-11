прогуляться, перекусить

От пользователя @Natalie29

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Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Грустно 😞 и одиноко

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

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