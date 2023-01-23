Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

прогуляться, перекусить

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Можно попробовать тебя пофоткать?)

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

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