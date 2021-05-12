Москва
Ищу подруг погулять, посидеть на верандах
можем сходить на летние тусовки под открытым небом, в бассейны, куда угодно, я за любой движ, кроме спорта и голодовки😅Если у вас есть собака, можем гулять с песами)
От пользователя @Vica
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