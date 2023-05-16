Москва
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад

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прогуляться, перекусить

Живу в Коммунарке, в выходные есть свободное время. Хотелось бы выбираться в город, общаться, веселится, вкусно кушать, посещать театры, стендапы.

От пользователя @Wikov

7 участников
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