Москва
Ищу подруг. Погулять, пообщаться. Юг, юго-запад
прогуляться, перекусить
Живу в Коммунарке, в выходные есть свободное время. Хотелось бы выбираться в город, общаться, веселится, вкусно кушать, посещать театры, стендапы.
От пользователя @Wikov
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Прогуляться,
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Всем привет
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Общения простое
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!