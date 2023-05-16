Живу в Коммунарке, в выходные есть свободное время. Хотелось бы выбираться в город, общаться, веселится, вкусно кушать, посещать театры, стендапы.

От пользователя @Wikov

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Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Всем привет

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