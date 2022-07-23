Москва
Ищу подруг , новые знакомства
прогуляться, перекусить
От пользователя @Fox_fyr
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу/друга для ежедневного общения
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Сходить на ферму альпак
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Ищу подруг)
Москва → Другое
Погулять по району
Магадан → Другое
Просто пообщаться🫶🏼☺️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!