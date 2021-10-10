прогуляться, перекусить

От пользователя @Liza2008

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!