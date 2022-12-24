Живу в коммунарке, может кто есть рядом? Работаю на удаленке, на пятидневке, возможно поэтому не удается обзавестись в Москве подругами в мои 32 годика.

От пользователя @Wikov

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Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

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