Москва
Ищу подруг для общения, прогулок, кафешек, театров
прогуляться, перекусить
Живу в коммунарке, может кто есть рядом?
Живу в коммунарке, может кто есть рядом?
Работаю на удаленке, на пятидневке, возможно поэтому не удается обзавестись в Москве подругами в мои 32 годика.
От пользователя @Wikov
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