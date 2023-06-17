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Москва — Ищу подруг для души

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прогуляться, перекусить

Всем привет, очень хочется познакомиться с девушкой-женщиной для дружбы, общения, для душевных разговоров, хочется в этом во всем в итоге обрести крепкую, искреннюю дружбу. Общение онлайн, прогулки, встречи, мероприятия по возможности и времени. Как психологически зрелый человек, понимаю что такое дружба, и взаимоотношения с людьми. Буду рада знакомству❣️

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