Москва — Ищу подруг для души
Всем привет, очень хочется познакомиться с девушкой-женщиной для дружбы, общения, для душевных разговоров, хочется в этом во всем в итоге обрести крепкую, искреннюю дружбу. Общение онлайн, прогулки, встречи, мероприятия по возможности и времени. Как психологически зрелый человек, понимаю что такое дружба, и взаимоотношения с людьми. Буду рада знакомству❣️
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