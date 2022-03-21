Хочу собрать компанию для регулярных встреч. (Бары, выставки, посидеть в кафе, погулять, сходить с ума).

От пользователя @Izabelliberman

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!