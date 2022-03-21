Москва
Ищу подруг, дам, фей.
прогуляться, перекусить
Хочу собрать компанию для регулярных встреч. (Бары, выставки, посидеть в кафе, погулять, сходить с ума).
От пользователя @Izabelliberman
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поболтать, обсудить что угодно
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Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
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Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
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