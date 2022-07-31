Хочу найти подруг, чтобы гулять по вечерней Москве, ходить по интересным местам (выставки,мастер классы и т.д) и просто ради чисто женского общения

От пользователя @Gustayaa

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Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Сходить в Екатериненский парк ,прогуляться

Москва → Другое Выпить в приятной компании)

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