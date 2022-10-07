прогуляться, перекусить

От пользователя @Gustayaa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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