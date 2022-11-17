Москва
Ищу подруг

фото пользователя Diana_dnkvlv
прогуляться, перекусить

Хочу увидеть Москву и найти подруг , так как недавно переехала и открыта к новым знакомствам 🫶🏻 Можем хоть в бар, хоть в музей

От пользователя @Diana_dnkvlv

45 участников
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