Хочу увидеть Москву и найти подруг , так как недавно переехала и открыта к новым знакомствам 🫶🏻 Можем хоть в бар, хоть в музей

От пользователя @Diana_dnkvlv

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Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

Москва → Другое что тут надо делать

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

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