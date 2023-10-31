Москва
Ищу подруг!💕

фото пользователя Nata1i
прогуляться, перекусить

От пользователя @Nata1i

32 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя ViktoriLisa22
Москва → Другое

Слабо пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя Vasilisa
Москва → Другое

В кино, кафе, музей, прогулка.

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя Xoma99
Москва → Другое

Пообщаться и погулять в парке

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Обсудить рестораны в Москве

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!