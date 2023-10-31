Москва
Ищу подруг!💕
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nata1i
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Слабо пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
В кино, кафе, музей, прогулка.
Москва → Другое
Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.
Москва → Другое
Ищу девушек, увлекающихся психологией
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Ищу развивающихся и создающих
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Москва → Другое
Поболтаем обо всем на свете ?
Москва → Другое
Обсудить рестораны в Москве
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!