пообщаться

От пользователя @VikaOrdynskaya

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Ищу друзей для общения онлайн

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Выпить и отдохнуть

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Проведём весело время ✌️

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!