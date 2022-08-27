прогуляться, перекусить

От пользователя @PolinaKrashev

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Погулять по городу, пообщаться

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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