Москва
Ищу подруг

фото пользователя Alexandra.a
прогуляться, перекусить

Не так давно переехала в Москву и хочу найти новых знакомых. если вам нравятся уютные кафе, настольные игры и просмотр сериалов/фильмов/аниме, буду очень рада найти родственную душу.🥹

От пользователя @Alexandra.a

15 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Nata07
Москва → Другое

Найти подругу .

маленькое фото пользователя EwaSwan
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое

Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

маленькое фото пользователя Winter
Москва → Другое

Найти неадекватных подруг с весельцой

маленькое фото пользователя mr_evilhat
Москва → Другое

У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

маленькое фото пользователя Mina
Москва → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Karina25
Москва → Другое

Ищу общения

маленькое фото пользователя Rina34
Москва → Другое

Прогуляться ,сходить в кино

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!