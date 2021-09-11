Не так давно переехала в Москву и хочу найти новых знакомых. если вам нравятся уютные кафе, настольные игры и просмотр сериалов/фильмов/аниме, буду очень рада найти родственную душу.🥹

От пользователя @Alexandra.a

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