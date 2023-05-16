"Всем привет! Меня зовут Людмила, мне 37 лет. Ищу подруг примерно моего возраста для совместного отдыха (ночные клубы, бары, концерты, прогулки, шоппинг, и т.д).

От пользователя @Lud.mila

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Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

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Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

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