От пользователя @veraisena

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Пока просто пообщаться

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