Ищу активных, самодостаточных подруг. И прогуляться в парке/сходить в музей и в клубе потанцевать и в Питер рвануть. Если вы не танцуете и ложитесь рано спать, у нас мало общего) Пожалуйста не игнорируйте пожелание по возрасту. Хотелось бы попробовать собрать несколько человек в кафе/рестике познакомиться.

От пользователя @

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Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

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