Москва
Ищу подруг 29+

прогуляться, перекусить

Ищу активных, самодостаточных подруг. И прогуляться в парке/сходить в музей и в клубе потанцевать и в Питер рвануть. Если вы не танцуете и ложитесь рано спать, у нас мало общего) Пожалуйста не игнорируйте пожелание по возрасту.
Хотелось бы попробовать собрать несколько человек в кафе/рестике познакомиться.

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