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От пользователя @Agata

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Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Ищешь веселую компанию для досуга, тогда тебе к нам!

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

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