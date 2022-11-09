прогуляться, перекусить

От пользователя @Anna1984

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Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Просто грустно

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

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