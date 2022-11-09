Москва
Ищу подруг
прогуляться, перекусить
От пользователя @Anna1984
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Я в декрете ищу подруг)
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Просто грустно
Москва → Другое
Покурить кальян на набережной у капота 😺
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!