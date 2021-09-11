Москва
Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!
Я за любое интересное и разностороннее времяпрепровождение! Выставки, прогулки по Москве, картинг, квесты, фестивали, концерты, нетворкинги, стендап.
Не особо люблю бары и клубы, но иногда сходить можно потанцевать!
Мне 21, я SMM, фрилансер. Хотелось бы расширить свой круг общения и найти целеустремленных, веселых, активных подруг! Возраст имеет значение, комфортно и интересно с подругами общаться до 26)
От пользователя @AlinaMayak
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Ищу подружку❤️🩹
Потестить групповые чаты
Хотелось бы найти классных подружек
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Ищу подруг❤️🔥
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Погулять и пофотографироваться в закатном солнце
Обсудить историю из жизни
Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!