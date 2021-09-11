Я за любое интересное и разностороннее времяпрепровождение! Выставки, прогулки по Москве, картинг, квесты, фестивали, концерты, нетворкинги, стендап. Не особо люблю бары и клубы, но иногда сходить можно потанцевать! Мне 21, я SMM, фрилансер. Хотелось бы расширить свой круг общения и найти целеустремленных, веселых, активных подруг! Возраст имеет значение, комфортно и интересно с подругами общаться до 26)

От пользователя @AlinaMayak

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Москва → Другое Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Москва → Другое Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

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