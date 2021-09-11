Москва
Ищу подруг 21+ для интересного и культурного времяпрепровождения!

фото пользователя AlinaMayak
прогуляться, перекусить

Я за любое интересное и разностороннее времяпрепровождение! Выставки, прогулки по Москве, картинг, квесты, фестивали, концерты, нетворкинги, стендап.

Не особо люблю бары и клубы, но иногда сходить можно потанцевать!

Мне 21, я SMM, фрилансер. Хотелось бы расширить свой круг общения и найти целеустремленных, веселых, активных подруг! Возраст имеет значение, комфортно и интересно с подругами общаться до 26)

От пользователя @AlinaMayak

4 участника
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