От пользователя @TORI

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Хочешь найти новых друзей в городе Красногорск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Красногорск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!