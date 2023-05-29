Москва
Ищу подруг

фото пользователя Lol1996
прогуляться, перекусить

Поговорить по душам, прогуляться в парке, посмотреть сериалы и т.д.
Парень уже есть, так что в друзьях противоположного пола не нуждаюсь)

От пользователя @Lol1996

8 участников
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