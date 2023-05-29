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От пользователя @Lol1996

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Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Найти компанию для выпивки

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