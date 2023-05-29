Москва
Ищу подруг
прогуляться, перекусить
Поговорить по душам, прогуляться в парке, посмотреть сериалы и т.д.
Поговорить по душам, прогуляться в парке, посмотреть сериалы и т.д.
Парень уже есть, так что в друзьях противоположного пола не нуждаюсь)
От пользователя @Lol1996
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