Ищу человека, с которым можно поговорить по душам, перемыть кому-нибудь косточки и поделиться мемами.

От пользователя @Mary.Firsova

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