активный отдых

В идеале :быть опорой и поддержкой друг другу, если хочется залечь дома тюленем и не идти гулять каждый вечер, вместе больше двигаться, я сейчас скидываю вес, поэтому активность для меня более акиуальна.

Готова двигаться не только на улице, а также походить по музеям и выставкам или активно провести время: пострелять из лука, пометать топоры, ножи, сходить на квест игру, где нужно пораскинуть мозгами, покататься на лошадях, поиграть в настольный теннис, погулять с собакой, сходить на музыкальный концерт и попрыгать на танцпартере, покататься на велосипеде, в общем у меня очень много интересов .



Пассивный отдых я также люблю : обсудить книги, посидеть в кофейне, пообщаться о жизни, в настольные игры поиграть, так что есть всегда о чём пообщаться.

Не будем тратить время попусту ;)