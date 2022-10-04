Москва
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

фото пользователя AnnaBerg
активный отдых

В идеале :быть опорой и поддержкой друг другу, если хочется залечь дома тюленем и не идти гулять каждый вечер, вместе больше двигаться, я сейчас скидываю вес, поэтому активность для меня более акиуальна.
Готова двигаться не только на улице, а также походить по музеям и выставкам или активно провести время: пострелять из лука, пометать топоры, ножи, сходить на квест игру, где нужно пораскинуть мозгами, покататься на лошадях, поиграть в настольный теннис, погулять с собакой, сходить на музыкальный концерт и попрыгать на танцпартере, покататься на велосипеде, в общем у меня очень много интересов .

Пассивный отдых я также люблю : обсудить книги, посидеть в кофейне, пообщаться о жизни, в настольные игры поиграть, так что есть всегда о чём пообщаться.
Не будем тратить время попусту ;)

От пользователя @AnnaBerg

12 участников
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