Москва
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
В идеале :быть опорой и поддержкой друг другу, если хочется залечь дома тюленем и не идти гулять каждый вечер, вместе больше двигаться, я сейчас скидываю вес, поэтому активность для меня более акиуальна.
Готова двигаться не только на улице, а также походить по музеям и выставкам или активно провести время: пострелять из лука, пометать топоры, ножи, сходить на квест игру, где нужно пораскинуть мозгами, покататься на лошадях, поиграть в настольный теннис, погулять с собакой, сходить на музыкальный концерт и попрыгать на танцпартере, покататься на велосипеде, в общем у меня очень много интересов .
Пассивный отдых я также люблю : обсудить книги, посидеть в кофейне, пообщаться о жизни, в настольные игры поиграть, так что есть всегда о чём пообщаться.
Не будем тратить время попусту ;)
От пользователя @AnnaBerg
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