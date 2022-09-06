Москва
Ищу партнёра для аргентинского танго
Я не умею танцевать, но очень хочу научиться! Ищу партнёра для постоянных третировок, опыт не особо важен, возраст и комплекция так же не важны. В идеале хочу брать индивидуальные тренировки, но можно и в группе.
Будни вечер район Электрозаводской ±, в выходные район Нагорной± (время любое и район занятий можно расширить).
О себе: опыта в соц.танцах нет, рост 164 см, вроде не деревянная, раньше танцевала на пилоне)
От пользователя @Daria_D
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